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Psalm 69,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 69 22 in der Gute Nachricht Bibel

Statt Nahrung haben sie mir Gift gereicht, mir Essig angeboten, um meinen Durst zu löschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 22 in der Lutherbibel

Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 22 in der Einheitsübersetzung

Sie gaben mir Gift als Speise, * für den Durst gaben sie mir Essig zu trinken.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 69 22 in der Elberfelder Bibel

Und sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 69 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Man gab mir Galle zur Speise, und Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 22 in der Schlachter 2000

Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 69 22 in der New International Version

May the table set before them become a snare; may it become retribution and a trap.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 69 22 in der Hoffnung für Alle

Sie mischten Gift in meine Speise; und als ich Durst hatte, gaben sie mir Essig zu trinken.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 69:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-69/vers-22 [gedruckt am 10.08.2026]