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Psalm 69,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 69 32 in der Gute Nachricht Bibel

Das ist dir lieber, als wenn ich ein Rind für dich schlachte, dir einen starken Stier als Opfer bringe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 32 in der Lutherbibel

Das wird dem HERRN besser gefallen als ein Stier, der Hörner und Klauen hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 32 in der Einheitsübersetzung

Das gefällt dem HERRN mehr als ein Opferstier, * mehr als ein Rind mit Hörnern und Klauen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 69 32 in der Elberfelder Bibel

Denn es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier, ein Opferstier mit Hörnern und gespaltenen Hufen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 69 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Das gefällt dem HERRN viel besser als ein Opferstier, besser als das vorzüglichste Jungtier mit Hörnern und gespaltenen Hufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 32 in der Schlachter 2000

Das wird dem HERRN angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 69 32 in der New International Version

The poor will see and be glad – you who seek God, may your hearts live!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 69 32 in der Hoffnung für Alle

Daran hast du mehr Freude als an Rindern, die man dir opfert, oder an fetten Stieren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 69:32

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-69/vers-32 [gedruckt am 15.08.2026]