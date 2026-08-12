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Psalm 69,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 69 37 in der Gute Nachricht Bibel

Die Kinder seiner Diener werden es erben, und alle, die den HERRN lieben, werden dort wohnen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 37 in der Lutherbibel

Und die Kinder seiner Knechte werden sie erben, und die seinen Namen lieben, werden darin bleiben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 37 in der Einheitsübersetzung

Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben, * die seinen Namen lieben, werden darin wohnen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 69 37 in der Elberfelder Bibel

Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben; und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 69 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, die Nachkommen derer, die ihm dienen, werden es als Erbe erhalten. Alle, die seinen Namen lieben, werden dort wohnen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 37 in der Schlachter 2000

und der Same seiner Knechte wird sie erben, und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 69 37 in der Hoffnung für Alle

Die Nachkommen derer, die dem HERRN dienen, werden es erben; alle, die ihn lieben, werden darin wohnen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 69:37

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-69/vers-37 [gedruckt am 12.08.2026]