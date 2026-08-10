Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 69
  5. Vers 6
Zu Psalm 69 Vers 5 Zu Psalm 69 Vers 7

Psalm 69,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 69 6 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, du weißt, wie unverständig ich war; meine Schuld ist dir nicht verborgen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 6 in der Lutherbibel

Gott, du kennst meine Torheit, und meine Schuld ist dir nicht verborgen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 6 in der Einheitsübersetzung

Du, Gott, kennst meine Torheit, * meine Verfehlungen sind dir nicht verborgen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 69 6 in der Elberfelder Bibel

Du, Gott, hast meine Torheit erkannt, und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 69 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Du allein, mein Gott, weißt, wo ich unverständig bin; meine Schuld ist dir nicht verborgen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 69 6 in der Schlachter 2000

O Gott, du kennst meine Torheit, und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 69 6 in der New International Version

Lord, the LORD Almighty, may those who hope in you not be disgraced because of me; God of Israel, may those who seek you not be put to shame because of me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 69 6 in der Hoffnung für Alle

Menschen können mir nichts vorwerfen, in deinen Augen jedoch bin ich nicht ohne Schuld; du weißt besser als ich, wie dumm ich war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 69:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-69/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]