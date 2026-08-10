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Psalm 71,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 71 19 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, deine Treue reicht bis an den Himmel! Du hast große Dinge vollbracht. Wer ist wie du?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 71 19 in der Lutherbibel

Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel; der du große Dinge tust, Gott, wer ist dir gleich?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 71 19 in der Einheitsübersetzung

von deiner Gerechtigkeit, Gott, die bis zum Himmel reicht! * Du hast Großes vollbracht. Gott, wer ist wie du?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 71 19 in der Elberfelder Bibel

und deine Gerechtigkeit, Gott, bis zur Höhe, der du große Dinge getan hast, Gott, wer ist wie du?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 71 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott, deine Treue ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht! Du hast große Wunder getan – Gott, wer ist dir gleich?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 71 19 in der Schlachter 2000

Und deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan; o Gott, wer ist dir gleich?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 71 19 in der New International Version

Your righteousness, God, reaches to the heavens, you who have done great things. Who is like you, God?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 71 19 in der Hoffnung für Alle

Gott, deine Treue umschließt Himmel und Erde. Du hast große Dinge getan! Wer ist wie du?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 71:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-71/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]