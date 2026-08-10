Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 73
  5. Vers 5
Zu Psalm 73 Vers 4 Zu Psalm 73 Vers 6

Psalm 73,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 73 5 in der Gute Nachricht Bibel

Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 5 in der Lutherbibel

Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 5 in der Einheitsübersetzung

Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, * sind nicht geplagt wie andere Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 73 5 in der Elberfelder Bibel

In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die {anderen} Menschen geplagt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 73 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 5 in der Schlachter 2000

Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 73 5 in der New International Version

They are free from common human burdens; they are not plagued by human ills.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 73 5 in der Hoffnung für Alle

Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen, und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 73:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-73/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]