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Psalm 73,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 73 7 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über von bösen Plänen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 7 in der Lutherbibel

Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 7 in der Einheitsübersetzung

Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, * ihr Herz läuft über von bösen Plänen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 73 7 in der Elberfelder Bibel

Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge; sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 73 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 7 in der Schlachter 2000

Ihr Gesicht strotzt von Fett; sie bilden sich sehr viel ein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 73 7 in der New International Version

From their callous hearts comes iniquity; their evil imaginations have no limits.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 73 7 in der Hoffnung für Alle

In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 73:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-73/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]