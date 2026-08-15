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Psalm 73,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 73 9 in der Gute Nachricht Bibel

Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel, ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 9 in der Lutherbibel

Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein; was sie sagen, das soll gelten auf Erden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 9 in der Einheitsübersetzung

Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf * und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 73 9 in der Elberfelder Bibel

Sie setzen in den Himmel ihren Mund, und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 73 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 73 9 in der Schlachter 2000

Sie reden, als käme es vom Himmel; was sie sagen, muss gelten auf Erden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 73 9 in der New International Version

Their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 73 9 in der Hoffnung für Alle

Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel; sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 73:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-73/vers-9 [gedruckt am 15.08.2026]