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Psalm 74,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 74 7 in der Gute Nachricht Bibel

Sie haben Feuer in dein Heiligtum geworfen, deine Wohnung niedergerissen und geschändet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 74 7 in der Lutherbibel

Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 74 7 in der Einheitsübersetzung

Sie legten an dein Heiligtum Feuer, * entweihten die Wohnung deines Namens bis auf den Grund.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 74 7 in der Elberfelder Bibel

Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, bis auf den Grund entweiht die Wohnung deines Namens.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 74 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Dein gesamtes Heiligtum haben sie in Brand gesteckt. Entweiht und dem Erdboden gleichgemacht haben sie deine Wohnung, in der man deinen Namen anrief.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 74 7 in der Schlachter 2000

Sie stecken dein Heiligtum in Brand, sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf den Grund!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 74 7 in der New International Version

They burned your sanctuary to the ground; they defiled the dwelling-place of your Name.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 74 7 in der Hoffnung für Alle

Danach steckten sie dein Heiligtum in Brand, sie entweihten den Ort, wo du angebetet wurdest.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-74/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]