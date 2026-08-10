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Psalm 77,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 77 16 in der Gute Nachricht Bibel

Dein Volk, die Nachkommen Jakobs und Josefs, hast du mit starker Hand befreit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 77 16 in der Lutherbibel

Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 77 16 in der Einheitsübersetzung

Du hast mit starkem Arm dein Volk erlöst, * die Kinder Jakobs und Josefs. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 77 16 in der Elberfelder Bibel

Du hast dein Volk erlöst mit {deinem} Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 77 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst, die Nachkommen Jakobs und Josefs. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 77 16 in der Schlachter 2000

Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josephs. (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 77 16 in der New International Version

The waters saw you, God, the waters saw you and writhed; the very depths were convulsed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 77 16 in der Hoffnung für Alle

Mit starker Hand hast du dein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit, die Nachkommen von Jakob und Josef.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 77:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-77/vers-16 [gedruckt am 10.08.2026]