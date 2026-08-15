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Psalm 77,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 77 4 in der Gute Nachricht Bibel

Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübeln, so packt mich Verzweiflung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 77 4 in der Lutherbibel

Ich denke an Gott – und bin betrübt; ich sinne nach – und mein Geist verzagt. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 77 4 in der Einheitsübersetzung

Denke ich an Gott, muss ich seufzen; * sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 77 4 in der Elberfelder Bibel

Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 77 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 77 4 in der Schlachter 2000

Denke ich an Gott, so muss ich seufzen, sinne ich nach, so ermattet mein Geist. (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 77 4 in der New International Version

You kept my eyes from closing; I was too troubled to speak.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 77 4 in der Hoffnung für Alle

Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen; grüble ich über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 77:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-77/vers-4 [gedruckt am 15.08.2026]