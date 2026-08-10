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Psalm 78,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 14 in der Gute Nachricht Bibel

Tagsüber leitete er sie mit einer Wolke und in der Nacht mit hellem Feuerschein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 14 in der Lutherbibel

Er leitete sie bei Tage mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 14 in der Einheitsübersetzung

Er führte sie bei Tag mit der Wolke * und die ganze Nacht mit leuchtendem Feuer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 14 in der Elberfelder Bibel

Er leitete sie des Tages mit der Wolke und die ganze Nacht mit dem Licht eines Feuers.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Er leitete das Volk am Tag durch eine Wolke und in der Nacht durch einen leuchtenden Feuerschein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 14 in der Schlachter 2000

Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 14 in der New International Version

He guided them with the cloud by day and with light from the fire all night.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 14 in der Hoffnung für Alle

Am Tag führte er sie mit einer Wolke und in der Nacht mit hellem Feuerschein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-14 [gedruckt am 10.08.2026]