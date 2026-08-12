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Psalm 78,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 16 in der Gute Nachricht Bibel

Aus hartem Gestein brachen Bäche hervor und stürzten mit mächtigem Schwall herab.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 16 in der Lutherbibel

er ließ Bäche aus den Felsen hervorbrechen und Wasser hinabfließen wie Ströme.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 16 in der Einheitsübersetzung

Er ließ Bäche aus dem Gestein entspringen, * ließ Wasser fließen gleich Strömen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 16 in der Elberfelder Bibel

Er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Bäche ließ er hervorbrechen aus dem Gestein, und das Wasser schoss herunter wie ein reißender Fluss.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 16 in der Schlachter 2000

er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 16 in der New International Version

he brought streams out of a rocky crag and made water flow down like rivers.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 16 in der Hoffnung für Alle

Ganze Bäche brachen aus den Felsspalten hervor und stürzten herab wie ein Wasserfall.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-16 [gedruckt am 12.08.2026]