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Psalm 78,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 23 in der Gute Nachricht Bibel

Trotzdem gab er den Wolken Befehl und öffnete die Himmelstore:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 23 in der Lutherbibel

Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 23 in der Einheitsübersetzung

Da gebot er den Wolken droben * und öffnete die Tore des Himmels.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 23 in der Elberfelder Bibel

Und doch hat er den Wolken oben geboten und die Torflügel des Himmels geöffnet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Und trotzdem gab er den Wolken über ihnen einen Befehl, ja, er öffnete die Türen des Himmels.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 23 in der Schlachter 2000

Und doch hatte er den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 23 in der New International Version

Yet he gave a command to the skies above and opened the doors of the heavens;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 23 in der Hoffnung für Alle

Dennoch gab er den Wolken Anweisungen und öffnete die Schleusen des Himmels.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-23 [gedruckt am 15.08.2026]