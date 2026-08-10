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Psalm 78,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 31 in der Gute Nachricht Bibel

da wurde Gott zornig auf sie und schlug zu, ihre jungen, starken Männer tötete er.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 31 in der Lutherbibel

da kam der Zorn Gottes über sie / und brachte ihre Vornehmsten um und schlug nieder die Besten in Israel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 31 in der Einheitsübersetzung

da erhob sich gegen sie Gottes Zorn; / unter ihren Kräftigen schlug er zu * und streckte die jungen Männer Israels nieder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 31 in der Elberfelder Bibel

da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf. Er brachte {viele} unter ihren stattlichen Leuten um. Die jungen Männer Israels streckte er nieder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 31 in der Neue Genfer Übersetzung

da brach Gottes Zorn gegen sie los. Er tötete viele ihrer starken, gesunden Leute, ja, zahlreiche junge Männer Israels streckte er nieder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 31 in der Schlachter 2000

da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie; und er tötete die Vornehmsten unter ihnen, und die auserwählten [Krieger] Israels streckte er nieder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 31 in der New International Version

God’s anger rose against them; he put to death the sturdiest among them, cutting down the young men of Israel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 31 in der Hoffnung für Alle

als Gott aufs Neue zornig wurde. Er brachte ihre stärksten Männer um und vernichtete die jungen Krieger Israels.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-31 [gedruckt am 10.08.2026]