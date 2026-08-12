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Psalm 78,34

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 34 in der Gute Nachricht Bibel

Immer wenn Gott einige tötete, begannen die anderen, nach ihm zu fragen, sie wandten sich ihm zu und suchten ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 34 in der Lutherbibel

Wenn er den Tod unter sie brachte, suchten sie ihn und fragten wieder nach Gott

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 34 in der Einheitsübersetzung

Wenn er dreinschlug, fragten sie nach Gott, * kehrten um und suchten ihn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 34 in der Elberfelder Bibel

Wenn er sie umbrachte, dann fragten sie nach ihm, kehrten um und suchten nach Gott.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn er viele von ihnen umkommen ließ, fragten die Übrigen wieder nach ihm. Ja, sie kehrten um von ihren falschen Wegen und suchten Gott.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 34 in der Schlachter 2000

Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 34 in der New International Version

Whenever God slew them, they would seek him; they eagerly turned to him again.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 34 in der Hoffnung für Alle

Immer wenn Gott einige von ihnen tötete, fragten sie wieder nach ihm, von Reue ergriffen suchten sie Gott.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:34

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-34 [gedruckt am 12.08.2026]