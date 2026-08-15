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Psalm 78,42

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 42 in der Gute Nachricht Bibel

Sie vergaßen seine großen Taten und den Tag der Befreiung von ihren Feinden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 42 in der Lutherbibel

Sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie erlöste von den Feinden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 42 in der Einheitsübersetzung

Sie dachten nicht mehr an seine Hand, * an den Tag, als er sie vom Gegner befreite,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 42 in der Elberfelder Bibel

Sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie von dem Bedränger erlöste,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 42 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie dachten nicht mehr daran, wie er mit starker Hand eingegriffen und sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 42 in der Schlachter 2000

Sie gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Feind erlöste;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 42 in der New International Version

They did not remember his power – the day he redeemed them from the oppressor,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 42 in der Hoffnung für Alle

Sie vergaßen seine Macht und den Tag, an dem er sie von ihren Feinden erlöst hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:42

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-42 [gedruckt am 15.08.2026]