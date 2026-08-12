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Psalm 78,54

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 54 in der Gute Nachricht Bibel

Er brachte sie in sein heiliges Land, zu dem Berg, den er selbst erobert hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 54 in der Lutherbibel

Er brachte sie in sein heiliges Land, zu dem Berg, den seine Rechte erworben hat,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 54 in der Einheitsübersetzung

Er brachte sie in sein heiliges Gebiet, * zum Berg, den seine Rechte erworben hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 54 in der Elberfelder Bibel

Er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 54 in der Neue Genfer Übersetzung

Er brachte sie in sein heiliges Land und führte sie zu dem Berg, den er mit eigener Hand zu seinem Eigentum gemacht hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 54 in der Schlachter 2000

Und er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 54 in der New International Version

And so he brought them to the border of his holy land, to the hill country his right hand had taken.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 54 in der Hoffnung für Alle

Er brachte sein Volk bis in sein Heiliges Land, bis zu den Bergen, die er mit eigener Hand für sie erwarb.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:54

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-54 [gedruckt am 12.08.2026]