Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 78
  5. Vers 72
Zu Psalm 78 Vers 71

Psalm 78,72

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 72 in der Gute Nachricht Bibel

Und David sorgte für sie mit redlichem Herzen, er leitete sie mit kluger Hand.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 72 in der Lutherbibel

Und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 72 in der Einheitsübersetzung

Und er weidete sie mit lauterem Herzen * und führte sie mit klugen Händen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 72 in der Elberfelder Bibel

Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens, und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 72 in der Neue Genfer Übersetzung

Und David leitete sie wie ein Hirte mit aufrichtigem Herzen, ja, er führte sie mit Weisheit und geschickter Hand.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 72 in der Schlachter 2000

Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 72 in der New International Version

And David shepherded them with integrity of heart; with skilful hands he led them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 72 in der Hoffnung für Alle

David regierte mit aufrichtigem Herzen und führte die Israeliten mit kluger Hand.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:72

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-72 [gedruckt am 12.08.2026]