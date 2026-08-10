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Psalm 81,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 81 13 in der Gute Nachricht Bibel

Darum überließ ich es seinem Starrsinn; es sollte seinen eigenen Wünschen folgen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 13 in der Lutherbibel

So hab ich sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 13 in der Einheitsübersetzung

Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen: * Sollen sie gehen nach ihren eigenen Plänen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 81 13 in der Elberfelder Bibel

Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 81 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Da überließ ich sie den Folgen ihres Starrsinns; sie lebten so, wie sie es selbst für richtig hielten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 13 in der Schlachter 2000

Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 81 13 in der New International Version

‘If my people would only listen to me, if Israel would only follow my ways,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 81 13 in der Hoffnung für Alle

Da überließ ich sie ihrer Starrköpfigkeit, und sie machten, was sie wollten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 81:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-81/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]