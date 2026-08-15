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Psalm 81,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 81 3 in der Gute Nachricht Bibel

Stimmt den Lobgesang an, schlagt die Tamburine, greift in die Saiten von Leier und Laute!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 3 in der Lutherbibel

Stimmt an den Gesang und lasst hören die Pauken, liebliche Zithern und Harfen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 3 in der Einheitsübersetzung

Stimmt an den Gesang, schlagt die Pauke, * die liebliche Leier, dazu die Harfe!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 81 3 in der Elberfelder Bibel

Hebt an den Gesang, und lasst das Tamburin ertönen, die liebliche Zither samt der Harfe!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 81 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Stimmt an den Gesang, lasst die Pauke ertönen, die wohlklingende Zither mitsamt der Harfe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 3 in der Schlachter 2000

Stimmt ein Lied an und nehmt das Tamburin zur Hand, die liebliche Laute samt der Harfe!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 81 3 in der New International Version

Sound the ram’s horn at the New Moon, and when the moon is full, on the day of our Feast;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 81 3 in der Hoffnung für Alle

Stimmt Lieder an und schlagt die Pauken! Lasst die Saiten von Harfe und Laute erklingen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 81:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-81/vers-3 [gedruckt am 15.08.2026]