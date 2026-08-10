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Psalm 82,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 82 7 in der Gute Nachricht Bibel

Doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt gejagt!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 82 7 in der Lutherbibel

aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie einer der Fürsten zugrunde gehen.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 82 7 in der Einheitsübersetzung

Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, * sollt stürzen wie einer der Fürsten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 82 7 in der Elberfelder Bibel

Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 82 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber ihr werdet sterben wie ganz gewöhnliche Menschen, und ihr werdet stürzen wie irgendein Machthaber!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 82 7 in der Schlachter 2000

dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 82 7 in der New International Version

But you will die like mere mortals; you will fall like every other ruler.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 82 7 in der Hoffnung für Alle

Aber wie gewöhnliche Menschen müsst auch ihr sterben; euer Leben wird genauso enden wie das eines jeden Herrschers!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-82/vers-7 [gedruckt am 10.08.2026]