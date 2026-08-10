Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 83
  5. Vers 8
Zu Psalm 83 Vers 7 Zu Psalm 83 Vers 9

Psalm 83,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 83 8 in der Gute Nachricht Bibel

die von Gebal, Ammon und Amalek; die Philister und die Bewohner von Tyrus;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 8 in der Lutherbibel

Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 8 in der Einheitsübersetzung

Gebal, Ammon und Amalek, * das Philisterland mit den Bewohnern von Tyrus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 83 8 in der Elberfelder Bibel

Gebal und Ammon und Amalek, Philistäa samt den Bewohnern von Tyrus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 83 8 in der Neue Genfer Übersetzung

dann die von Gebal, Ammon und Amalek, die Philister samt denen, die in Tyrus wohnen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 8 in der Schlachter 2000

Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 83 8 in der New International Version

Even Assyria has joined them to reinforce Lot’s descendants.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 83 8 in der Hoffnung für Alle

die von Gebal, Ammon und Amalek, die Philister und die Bewohner von Tyrus;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 83:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-83/vers-8 [gedruckt am 10.08.2026]