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Psalm 85,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 85 13 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR selber gibt Gelingen und unser Land gibt reichen Ertrag.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 85 13 in der Lutherbibel

dass uns auch der HERR Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 85 13 in der Einheitsübersetzung

Ja, der HERR gibt Gutes * und unser Land gibt seinen Ertrag.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 85 13 in der Elberfelder Bibel

Auch wird der Herr das Gute geben, und unser Land wird seinen Ertrag bringen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 85 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR wird uns mit allem Guten beschenken, und unser Land wird seinen Ertrag bringen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 85 13 in der Schlachter 2000

Dann wird der HERR auch das Gute geben, und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 85 13 in der New International Version

Righteousness goes before him and prepares the way for his steps.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 85 13 in der Hoffnung für Alle

Der HERR selbst wird uns mit Gutem beschenken, und unsere Felder werden reiche Ernten bringen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 85:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-85/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]