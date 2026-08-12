Psalm 86,14- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 86 14 in der Gute Nachricht Bibel
Gott, vermessene Leute greifen mich an, eine gewalttätige Bande will mir ans Leben, sie alle fragen nicht nach dir.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 86 14 in der Lutherbibel
Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich, / und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 86 14 in der Einheitsübersetzung
Gott, stolze Menschen standen gegen mich auf, / eine Rotte von Gewalttätigen trachtete mir nach dem Leben, * sie stellten dich nicht vor sich.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 86 14 in der Elberfelder Bibel
Gott! Übermütige sind gegen mich aufgestanden; die Rotte der Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben; und sie haben dich nicht vor sich gestellt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 86 14 in der Neue Genfer Übersetzung
Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen, eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 86 14 in der Schlachter 2000
O Gott, es sind Vermessene gegen mich aufgestanden, und eine Rotte von Gewalttätigen trachtet mir nach dem Leben; sie haben dich nicht vor Augen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 86 14 in der New International Version
Arrogant foes are attacking me, O God; ruthless people are trying to kill me – they have no regard for you.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 86 14 in der Hoffnung für Alle
Hochmütige Menschen fallen über mich her. Sie tun sich zusammen und schrecken vor keiner Gewalttat zurück, ja, sie trachten mir nach dem Leben. Du, HERR, bist ihnen völlig gleichgültig!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.