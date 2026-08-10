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Psalm 86,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 86 4 in der Gute Nachricht Bibel

Auf dich richte ich mein Herz und meinen Sinn; erfülle mich doch wieder mit Freude!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 86 4 in der Lutherbibel

Erfreue die Seele deines Knechts; denn nach dir, Herr, verlangt mich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 86 4 in der Einheitsübersetzung

Erfreue die Seele deines Knechts, * denn zu dir, mein Herr, erhebe ich meine Seele!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 86 4 in der Elberfelder Bibel

Erfreue die Seele deines Knechtes! Denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 86 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 86 4 in der Schlachter 2000

Erfreue die Seele deines Knechtes; denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 86 4 in der New International Version

Bring joy to your servant, Lord, for I put my trust in you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 86 4 in der Hoffnung für Alle

Schenke mir wieder neue Freude, nach dir sehne ich mich!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 86:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-86/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]