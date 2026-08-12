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Psalm 89,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 13 in der Gute Nachricht Bibel

Norden und Süden hast du geschaffen, Tabor und Hermon jubeln dir zu.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 13 in der Lutherbibel

Nord und Süd hast du geschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 13 in der Einheitsübersetzung

Nord und Süd hast du geschaffen, * Tabor und Hermon jauchzen bei deinem Namen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 13 in der Elberfelder Bibel

Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Norden und Süden – du warst ihr Schöpfer; der Berg Tabor wie auch der Hermon, sie rühmen deinen Namen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 13 in der Schlachter 2000

Norden und Süden hast du erschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 13 in der New International Version

Your arm is endowed with power; your hand is strong, your right hand exalted.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 13 in der Hoffnung für Alle

Norden und Süden hast du geschaffen; der Berg Tabor und der Hermon jubeln dir zu.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]