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Psalm 9,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 9 19 in der Gute Nachricht Bibel

Doch die Armen sind nur scheinbar vergessen, ihre Hoffnung ist nicht für immer dahin.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 9 19 in der Lutherbibel

Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen; die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 9 19 in der Einheitsübersetzung

Denn der Arme ist nicht auf ewig vergessen, * der Elenden Hoffnung ist nicht für immer verloren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 9 19 in der Elberfelder Bibel

Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, {noch} geht der Elenden Hoffnung für ewig verloren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 9 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Unterdrückte aber ist nicht für immer vergessen, und die vom Leid gebeugt sind, müssen ihre Hoffnung nicht aufgeben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 9 19 in der Schlachter 2000

Denn der Arme wird nicht für immer vergessen; die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 9 19 in der New International Version

Arise, LORD, do not let mortals triumph; let the nations be judged in your presence.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 9 19 in der Hoffnung für Alle

Aber wer sein Recht nicht durchsetzen kann, den hat Gott nicht vergessen. Seine Hoffnung wird sich erfüllen, auch wenn es zunächst nicht so scheint.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-9/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]