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Psalm 92,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 92 7 in der Gute Nachricht Bibel

Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 92 7 in der Lutherbibel

Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr begreift es nicht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 92 7 in der Einheitsübersetzung

Ein Mensch ohne Einsicht erkennt das nicht, * ein Tor kann es nicht verstehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 92 7 in der Elberfelder Bibel

Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht, und ein Tor versteht dies nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 92 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein Mensch ohne Verstand erkennt dies nicht, ein Dummkopf sieht das leider nicht ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 92 7 in der Schlachter 2000

Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und der Törichte begreift es nicht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 92 7 in der New International Version

that though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be destroyed for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 92 7 in der Hoffnung für Alle

Nur ein unvernünftiger Mensch sieht das nicht ein, nur ein Narr kann nichts damit anfangen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 92:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-92/vers-7 [gedruckt am 10.08.2026]