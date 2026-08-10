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Psalm 94,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 94 2 in der Gute Nachricht Bibel

Greif ein, du Richter der ganzen Welt, gib den Vermessenen, was sie verdienen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 94 2 in der Lutherbibel

Erhebe dich, du Richter der Welt; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 94 2 in der Einheitsübersetzung

Erhebe dich, Richter der Erde, * vergilt den Stolzen ihr Tun!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 94 2 in der Elberfelder Bibel

Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 94 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Erhebe dich, du Richter der Erde, zahle den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 94 2 in der Schlachter 2000

Erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 94 2 in der New International Version

Rise up, Judge of the earth; pay back to the proud what they deserve.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 94 2 in der Hoffnung für Alle

Erhebe dich, du Richter der ganzen Welt! Gib den Hochmütigen, was sie verdienen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-94/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]