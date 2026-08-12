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Psalm 95,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 95 11 in der Gute Nachricht Bibel

Darum habe ich geschworen in meinem Zorn: ›Niemals werden sie das Land betreten, wo ich ihnen Ruhe geben wollte!‹«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 95 11 in der Lutherbibel

sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 95 11 in der Einheitsübersetzung

Darum habe ich in meinem Zorn geschworen: * Sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 95 11 in der Elberfelder Bibel

Darum schwor ich in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 95 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Schließlich schwor ich in meinem Zorn: Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 95 11 in der Schlachter 2000

sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 95 11 in der New International Version

So I declared on oath in my anger, “They shall never enter my rest.” ’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 95 11 in der Hoffnung für Alle

Darum habe ich in meinem Zorn geschworen: › Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte!‹«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 95:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-95/vers-11 [gedruckt am 12.08.2026]