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Psalm 98,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 98 7 in der Gute Nachricht Bibel

Das Meer soll brausen mit allem, was darin lebt; die Erde soll jubeln mit allen, die darauf wohnen;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 98 7 in der Lutherbibel

Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 98 7 in der Einheitsübersetzung

Es brause das Meer und seine Fülle, * der Erdkreis und seine Bewohner.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 98 7 in der Elberfelder Bibel

Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 98 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt, und die Erde mit all ihren Bewohnern stimme ein!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 98 7 in der Schlachter 2000

Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 98 7 in der New International Version

Let the sea resound, and everything in it, the world, and all who live in it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 98 7 in der Hoffnung für Alle

Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen! Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 98:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-98/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]