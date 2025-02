Die Männer Israels kehrten nach Bet-El zurück. Sie weinten und klagten vor dem Herrn über ihre Niederlage, den ganzen Tag bis zum Abend. Sie fragten den Herrn: »Sollen wir noch einmal gegen unsere Brüder, die Männer von Benjamin, in den Kampf ziehen?« Der Herr antwortete: »Ja, zieht gegen sie!« Da ermannten sie sich und stellten sich am anderen Tag noch einmal an derselben Stelle zum Kampf auf.