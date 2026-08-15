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Römer 1,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 1 2 in der Gute Nachricht Bibel

Diese Gute Nachricht hat Gott durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon lange angekündigt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 1 2 in der Lutherbibel

das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 1 2 in der Einheitsübersetzung

das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat in heiligen Schriften:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 1 2 in der Elberfelder Bibel

das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 1 2 in der Neue Genfer Übersetzung

die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 1 2 in der Schlachter 2000

das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 1 2 in der New International Version

the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 1 2 in der Hoffnung für Alle

Gott hat sie in der Heiligen Schrift schon lange durch seine Propheten angekündigt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 1:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-1/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]