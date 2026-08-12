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Römer 1,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 1 6 in der Gute Nachricht Bibel

Zu ihnen gehört auch ihr. Denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 1 6 in der Lutherbibel

zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 1 6 in der Einheitsübersetzung

unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 1 6 in der Elberfelder Bibel

unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 1 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 1 6 in der Schlachter 2000

unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 1 6 in der New International Version

And you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 1 6 in der Hoffnung für Alle

Auch euch hat Jesus Christus zum Glauben gerufen, ihr gehört jetzt zu ihm.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 1:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-1/vers-6 [gedruckt am 12.08.2026]