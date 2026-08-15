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Römer 11,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 11 10 in der Gute Nachricht Bibel

Lass sie blind werden, damit sie nichts mehr sehen. Beuge ihren Rücken für immer unter das Sklavenjoch!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 11 10 in der Lutherbibel

Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge allezeit.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 11 10 in der Einheitsübersetzung

Ihre Augen sollen erblinden, sodass sie nicht sehen; ihren Rücken beuge ständig!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 11 10 in der Elberfelder Bibel

Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge allezeit!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 11 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Lass es finster werden vor ihren Augen, sodass sie nichts mehr sehen können. Ihr Rücken soll sich unter der ständigen Last krümmen. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 11 10 in der Schlachter 2000

ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge allezeit!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 11 10 in der New International Version

May their eyes be darkened so they cannot see, and their backs be bent for ever.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 11 10 in der Hoffnung für Alle

Mach sie blind, damit sie nichts mehr sehen, und beuge für immer ihren Rücken unter der schweren Last.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 11:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-11/vers-10 [gedruckt am 15.08.2026]