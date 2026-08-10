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Römer 11,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 11 27 in der Gute Nachricht Bibel

Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott; und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 11 27 in der Lutherbibel

Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 11 27 in der Einheitsübersetzung

Und das ist der Bund, den ich für sie gestiftet habe, / wenn ich ihre Sünden hinwegnehme.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 11 27 in der Elberfelder Bibel

und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 11 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, ´sagt der Herr`: Ich werde ihnen ´die Last` ihrer Sünden abnehmen. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 11 27 in der Schlachter 2000

und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde«.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 11 27 in der New International Version

And this is my covenant with them when I take away their sins.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 11 27 in der Hoffnung für Alle

Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe: Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 11:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-11/vers-27 [gedruckt am 10.08.2026]