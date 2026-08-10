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Römer 12,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 12 13 in der Gute Nachricht Bibel

Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 12 13 in der Lutherbibel

Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 12 13 in der Einheitsübersetzung

Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen; gewährt jederzeit Gastfreundschaft!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 12 13 in der Elberfelder Bibel

an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach Gastfreundschaft trachtet!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 12 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden; lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 12 13 in der Schlachter 2000

Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 12 13 in der New International Version

Share with the Lord’s people who are in need. Practise hospitality.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 12 13 in der Hoffnung für Alle

Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 12:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-12/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]