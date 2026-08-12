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Römer 15,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 15 10 in der Gute Nachricht Bibel

Es heißt dort auch: »Jubelt, ihr Völker, zusammen mit Gottes erwähltem Volk!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 15 10 in der Lutherbibel

Und wiederum heißt es (5. Mose 32,43): »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 15 10 in der Einheitsübersetzung

An anderer Stelle heißt es: Ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk! /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 15 10 in der Elberfelder Bibel

Und wieder sagt er: »Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 15 10 in der Neue Genfer Übersetzung

An einer anderen Stelle heißt es: »Stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 15 10 in der Schlachter 2000

Und wiederum heißt es: »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 15 10 in der New International Version

Again, it says, ‘Rejoice, you Gentiles, with his people.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 15 10 in der Hoffnung für Alle

Ebenso heißt es: »Jubelt, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk Israel!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 15:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-15/vers-10 [gedruckt am 12.08.2026]