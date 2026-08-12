Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Römer
  4. Kapitel 2
  5. Vers 28
Zu Römer 2 Vers 27 Zu Römer 2 Vers 29

Römer 2,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 2 28 in der Gute Nachricht Bibel

Beim Judesein geht es nicht um äußerliche Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußeren, körperlichen Vollzug.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 2 28 in der Lutherbibel

Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 2 28 in der Einheitsübersetzung

Denn Jude ist nicht, wer es nach außen hin ist, und Beschneidung ist nicht, was sichtbar am Fleisch geschieht,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 2 28 in der Elberfelder Bibel

Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche {Beschneidung} im Fleisch Beschneidung;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 2 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Nicht der ist nämlich ein Jude, der es ´nur` nach außen hin ist, und die ´wirkliche` Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 2 28 in der Schlachter 2000

Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist; auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 2 28 in der New International Version

A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 2 28 in der Hoffnung für Alle

Die jüdische Abstammung und die Beschneidung sind also nur äußerlich und lassen noch niemanden wirklich zum Juden werden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 2:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-2/vers-28 [gedruckt am 12.08.2026]