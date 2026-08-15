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Römer 3,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 3 18 in der Gute Nachricht Bibel

Sie wissen nichts von Gottesfurcht.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 3 18 in der Lutherbibel

Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen (Psalm 36,2).«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 3 18 in der Einheitsübersetzung

Die Gottesfurcht steht ihnen nicht vor Augen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 3 18 in der Elberfelder Bibel

»Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 3 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 3 18 in der Schlachter 2000

Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen.«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 3 18 in der New International Version

‘There is no fear of God before their eyes.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 3 18 in der Hoffnung für Alle

denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. «

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 3:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-3/vers-18 [gedruckt am 15.08.2026]