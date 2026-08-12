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Römer 3,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 3 2 in der Gute Nachricht Bibel

Doch, in jeder Hinsicht eine ganze Menge! Erstens hat Gott ihnen sein Wort anvertraut.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 3 2 in der Lutherbibel

Viel in jeder Weise! Vor allem: Ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 3 2 in der Einheitsübersetzung

Er ist groß in jeder Hinsicht. Vor allem: Ihnen sind die Worte Gottes anvertraut.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 3 2 in der Elberfelder Bibel

Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 3 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Nun, die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte anvertraut hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 3 2 in der Schlachter 2000

Viel, in jeder Hinsicht! Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 3 2 in der New International Version

Much in every way! First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 3 2 in der Hoffnung für Alle

Damit hat man den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus! Allem voran hat Gott dem jüdischen Volk sein Wort anvertraut.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 3:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-3/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]