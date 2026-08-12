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Römer 5,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 5 4 in der Gute Nachricht Bibel

durch Geduld kommt es zur Bewährung, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 5 4 in der Lutherbibel

Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 5 4 in der Einheitsübersetzung

Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 5 4 in der Elberfelder Bibel

das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 5 4 in der Neue Genfer Übersetzung

und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein festigt die Hoffnung.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 5 4 in der Schlachter 2000

das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 5 4 in der New International Version

perseverance, character; and character, hope.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 5 4 in der Hoffnung für Alle

Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 5:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-5/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]