Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Römer
  4. Kapitel 8
  5. Vers 33
Zu Römer 8 Vers 32 Zu Römer 8 Vers 34

Römer 8,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 8 33 in der Gute Nachricht Bibel

Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 8 33 in der Lutherbibel

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 8 33 in der Einheitsübersetzung

Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 8 33 in der Elberfelder Bibel

Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 8 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 8 33 in der Schlachter 2000

Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott [ist es doch] , der rechtfertigt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 8 33 in der New International Version

Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 8 33 in der Hoffnung für Alle

Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 8:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-8/vers-33 [gedruckt am 12.08.2026]