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Römer 8,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 8 8 in der Gute Nachricht Bibel

An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 8 8 in der Lutherbibel

Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 8 8 in der Einheitsübersetzung

Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 8 8 in der Elberfelder Bibel

Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 8 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 8 8 in der Schlachter 2000

und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 8 8 in der New International Version

Those who are in the realm of the flesh cannot please God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 8 8 in der Hoffnung für Alle

Deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 8:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-8/vers-8 [gedruckt am 10.08.2026]