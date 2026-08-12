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Römer 9,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 9 9 in der Gute Nachricht Bibel

Denn es war eine göttliche Zusage, mit der die Geburt Isaaks angekündigt wurde: »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, dann hat Sara einen Sohn.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 9 9 in der Lutherbibel

Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht (1. Mose 18,10): »Um diese Zeit will ich kommen, und Sara soll einen Sohn haben.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 9 9 in der Einheitsübersetzung

denn es ist eine Verheißung, wenn gesagt wird: Um diese Zeit werde ich kommen, dann wird Sara einen Sohn haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 9 9 in der Elberfelder Bibel

Denn dieses Wort ist {ein Wort} der Verheißung: »Um diese Zeit will ich kommen, und Sara wird einen Sohn haben.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 9 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Diese Zusage lautete nämlich so: »´Nächstes Jahr` um diese Zeit werde ich wiederkommen, und dann wird Sara einen Sohn haben.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 9 9 in der Schlachter 2000

Denn das ist ein Wort der Verheißung: »Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah soll einen Sohn haben«.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 9 9 in der New International Version

For this was how the promise was stated: ‘At the appointed time I will return, and Sarah will have a son.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 9 9 in der Hoffnung für Alle

Denn das hatte Gott Abraham versprochen: »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, und dann wird Sara einen Sohn haben.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 9:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-9/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]