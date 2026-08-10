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Sacharja 11,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Sacharja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sach 11 4 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR, mein Gott, sagte zu mir: »Weide die Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 11 4 in der Lutherbibel

So sprach der HERR, mein Gott: Hüte die Schlachtschafe!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 11 4 in der Einheitsübersetzung

So spricht der HERR, mein Gott: Hüte die Schafe, die geschlachtet werden sollen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Sach 11 4 in der Elberfelder Bibel

So spricht der Herr, mein Gott: Weide die Schlachtschafe,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Sach 11 4 in der Schlachter 2000

So sprach der HERR, mein Gott: Weide die Schlachtschafe!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Sach 11 4 in der New International Version

This is what the LORD my God says: ‘Shepherd the flock marked for slaughter.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Sach 11 4 in der Hoffnung für Alle

Der HERR, mein Gott, sagte zu mir: »Hüte die Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sacharja 11:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sach/kapitel-11/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]