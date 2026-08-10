Sacharja 14,20- alle Übersetzungen
Das Buch Sacharja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sach 14 20 in der Gute Nachricht Bibel
Auf den Schellen der Pferde wird dann eingeritzt sein: »Dem HERRN geweiht«. Die Kochtöpfe im Tempel des HERRN werden so heilig sein wie die Schalen mit dem Opferblut vor dem Altar.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sach 14 20 in der Lutherbibel
An jenem Tag wird auf den Schellen der Rosse stehen »Heilig dem HERRN «. Und die Kessel im Hause des HERRN werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sach 14 20 in der Einheitsübersetzung
An jenem Tag wird auf den Pferdeschellen stehen: Dem HERRN heilig; und die Kessel im Haus des HERRN werden wie die Opferschalen vor dem Altar gelten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Sach 14 20 in der Elberfelder Bibel
An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen: »Heilig dem Herrn«. Und die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden wie die Opferschalen vor dem Altar sein;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Sach 14 20 in der Schlachter 2000
An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen: »Heilig dem HERRN «, und die Kochtöpfe im Haus des HERRN werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Sach 14 20 in der New International Version
On that day ‘Holy to the LORD ’ will be inscribed on the bells of the horses, and the cooking pots in the LORD ’s house will be like the sacred bowls in front of the altar.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Sach 14 20 in der Hoffnung für Alle
An jenem Tag wird auf den Schellen am Zaumzeug der Pferde eingeritzt sein: »Dem HERRN geweiht«. Die Kochtöpfe im Tempel werden dann genauso heilig sein wie die Opferschalen, die am Altar verwendet werden.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.