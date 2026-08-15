Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten {liegt} ; und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten {und} ein sehr großes Tal {schaffen} , und die {eine} Hälfte des Berges wird nach Norden und seine {andere} Hälfte nach Süden weichen.