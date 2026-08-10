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Sacharja 2,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sacharja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sach 2 3 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf ließ mich der HERR vier Männer mit Schmiedehämmern schauen

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 2 3 in der Lutherbibel

Und der HERR zeigte mir vier Schmiede.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 2 3 in der Einheitsübersetzung

Darauf ließ mich der HERR vier Schmiede sehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Sach 2 3 in der Elberfelder Bibel

Und der Herr ließ mich vier Handwerker sehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Sach 2 3 in der Schlachter 2000

Da ließ mich der HERR vier Schmiede sehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Sach 2 3 in der New International Version

While the angel who was speaking to me was leaving, another angel came to meet him

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Sach 2 3 in der Hoffnung für Alle

Dann ließ mich der HERR vier Schmiede sehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sacharja 2:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sach/kapitel-2/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]